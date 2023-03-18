الحصاد (2023/3/17)

تناولت فدى باسيل في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ برنامج الجزيرة التحقيقي “ما خفي أعظم” يحصل على نسخة من أرشيف سري روسي في ليبيا. ـ خيرسون.. عودة للمشهد بعد حديث روسي عن إحباط محاولة إنزالٍ أوكرانية