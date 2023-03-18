في الذكرى التاسعة لضمها.. الرئيس الروسي يزور جزيرة القرم

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى جزيرة القرم، وذلك في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا، وهو الحدث الذي كان واحدا من أسباب تعقيد العلاقة بين موسكو وكييف.