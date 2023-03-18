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ظروف إنسانية صعبة تواجه النازحين في إقليم دارفور
تبرز قضية عودة النازحين في إقليم دارفور غربي السودان إلى مناطقهم بين التحديات التي تجابه الحكومة السودانية وتقلق دول الجوار. وقد بلغ عدد النازحين، حسب إحصائيات رسمية، أكثر من 3 ملايين نازح.
18/3/2023
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