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العلماء يكتشفون دليلا على أن بركانًا ثار في كوكب الزهرة
اكتشف العلماء دليلا على أن بركانًا ثار في كوكب الزهرة عام 1991، وقد توصل العلماء إلى هذه النتيجة اعتمادا على صور أرشيفية التقطت لسطح كوكب الزهرة.
18/3/2023
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