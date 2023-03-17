مشهد متصاعد في الضفة الغربية بعد اقتحام قوات الاحتلال جنين

توعدت فصائل فلسطينية بالرد على قوات الاحتلال التي قامت بعاشر اقتحام لها لمدينة جنين منذ بداية العام. ومن جهتها، اتهمت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال بمحاولة تفجير الأوضاع..