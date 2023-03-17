محكمة لاهور العليا توقف مؤقتا اعتقال عمران خان

منحت محكمة لاهور العليا رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان حماية قضائية لمدة أسبوع تحول دون اعتقاله في 9 محاضر فُتحت في مراكز شرطة مؤخرا بتهم مختلفة، جاء ذلك بعد أن تقدم خان شخصيا..