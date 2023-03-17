خبيرة بيئة فلسطينية تدرب الأطفال ليصبحوا حماة المناخ

تعمل البيطرية وخبيرة البيئة الفلسطينية منى شاهين في حيفا على تدريب الأطفال ليكونوا مستعدين بشكل جيد للمستقبل ويصبحوا حماة للمناخ.