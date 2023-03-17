النشرة الاقتصادية (2023/3/17)

هبط التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف الشهر الماضي إلى 8.5%، مقارنة بـ8.6% خلال يناير/كانون الثاني الماضي. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” استمرار ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات..