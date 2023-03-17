الحصاد (2023/3/16)

تناول حسن جمّول في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في اقتحام هو العاشر لجنين منذ بدء العام.. قوات الاحتلال تغتال قيادييْن في سرايا القدس وكتائب القسام في جنين ضمن عملية تصفية شملت أربعة فلسطينيين. ـ ف