أطفال الصومال يواجهون الموت.. ما الأسباب؟

يعد الصومال من أكثر بلدان العالم ارتفاعا في معدل وفيات الأطفال، ويشكل عدم تحصين الأطفال ضد الأمراض القاتلة أحد الأسباب الرئيسية في تزايد أعداد تلك الوفيات.