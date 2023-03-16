واشنطن تؤكد أن استخدام المسيّرات فوق البحر الأسود سيستمر

أكد جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي أن بلاده ستواصل استخدام المسيّرات في البحر الأسود لضمان مصالحها وتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها..