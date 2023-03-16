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مصرية تتغلب على اضطراب فرط الحركة بصناعة الشموع المعطرة
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أحد الاضطرابات التي تصيب ملايين الأطفال، آية الشربيني أم مصرية اختارت وسيلة مبتكرة لمكافحة هذا الاضطراب تعتمد على صناعة الشموع.
16/3/2023
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