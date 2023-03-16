4 شهداء في اقتحام إسرائيلي جديد لجنين

تسللت قوة إسرائيلية خاصة بملابس مدنية إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية لتنفيذ عملية اغتيال أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من بينهم نضال خازم ويوسف شريم القياديان بسرايا القدس وكتائب القسام..