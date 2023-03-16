حسن ريماوي.. مصور يوثق بعدسته جمال الحياة البرية في فلسطين

تصوير الحياة البرية عالم مليء بالشغف والتحديات الكبيرة.. حسن ريماوي مصور فلسطيني يكرس موهبته لإبراز جمال بلاده وتوثيق الحياة البرية فيها وكأننا لم نرها من قبل.