بعد سقوط أو إسقاط طائرة أميركية مسيّرة للاستطلاع.. من يصل إليها أولا؟

نقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تم عن بعد مسح برامج حساسة بالمسيّرة “إم كيو-9” (MQ-9) قبل سقوطها، وذلك لمنع روسيا من جمع معلومات سرية منها.