النشرة الاقتصادية (2023/3/16)

حصل بنك “كريدي سويس” على قرض من البنك المركزي السويسري بنحو 54 مليار دولار، وقد محا سهم البنك الخسائر التي مُني بها في جلسة أمس. وكان البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في المصرف السويسري..