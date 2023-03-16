الحصاد (2023/3/15)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2023/3/15) المواضيع التالية: – إسرائيل ترفع التعتيم الإعلامي عما سمته حدثا أمنيا خطيرا على الحدود مع لبنان. – وزيرا دفاع روسيا والولايات المتحدة يجريان اتصالا هاتفيا.