"صندلي".. موروث شعبي أفغاني للتدفئة من برودة الشتاء

يعتمد سكان المناطق الشمالية في أفغانستان ووسطها وفي المناطق المرتفعة على طاولة خشبية تُسمى “صندلي” لتدفئة منازلهم من البرودة الشديدة في فصل الشتاء.