"صندلي".. موروث شعبي أفغاني للتدفئة من برودة الشتاء

يعتمد سكان المناطق الشمالية في أفغانستان ووسطها وفي المناطق المرتفعة على طاولة خشبية تُسمى “صندلي” لتدفئة منازلهم من البرودة الشديدة في فصل الشتاء.
15/3/2023