سوريون يتذكرون بدايات الثورة وما تغير فيهم بعد 12 عاما

مرت 12 عاما على انطلاق الثورة في سوريا، تغيرت فيها مصائر السوريين بالكامل ودفعوا خلالها أثمانا باهظة. سوريون يتذكرون بدايات الثورة وكيف تبدلت حياتهم وأحلامهم بمرور الوقت.