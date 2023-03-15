حاكم المصرف المركزي اللبناني يواجه تهما باختلاس وتبييض أموال

تحت مجهر القضاءين اللبناني والأوروبي، بات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يواجه اتهامات بتبييض أموال وإثراء غير مشروع.
15/3/2023