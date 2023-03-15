الحصار وندرة الدواء يزيدان متاعب مرضى اليمن

يضطر المرضى المصابون بأورام سرطانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بمحافظة حجة للسفر ساعات طويلة في رحلة بحرية شاقة في قوارب صغيرة نحو المناطق الجنوبية، للحصول على العلاج.