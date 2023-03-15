الحصاد (2023/3/14)

تناول زين العابدين توفيق في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ في تطور غير مسبوق فوق مياه البحر الأسود.. واشنطن تعلن تحطم مسيّرة أميركية متطورة بعد اعتراضها من قبل مقاتلات روسية. ـ القتال في باخموت..