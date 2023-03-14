فنان قطري تحدى عمى الألوان برسوماته

احتراف الرسم كانت نقطة تحويل الرسام القطري حمد المطاوعة إلى شخصية فنية محترفة تطوع نواقصها لتوعية المجتمع من خلال رسوماته المتفردة.