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توزيع جوائز الأوسكار في نسختها الـ95
فاز فيلم “كل شيء في كل مكان دفعة واحدة” (Everything Everywhere All at Once) بـ7 جوائز أوسكار، من ضمنها أفضل فيلم وأفضل إخراج، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة لبطلته ميشيل يو.
14/3/2023
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