تقطير الورد بالطريقة التقليدية في الجزائر

تعتبر حرفة تقطير ماء الورد أو الزهر من أعرق وأقدم الحرف التقليدية في الجزائر، الورد الفواح في الربيع.. نتعرف على الخطوات المتبعة لتقطيره على الطريقة التقليدية.