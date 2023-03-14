الحصاد (2023/3/13)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2023/3/13) المواضيع التالية: – معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا. – جهود متسارعة لاحتواء تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي وإغلاق بنك سغنيتشر.