تجدد التجاذبات بين موسكو وكييف بشأن اتفاق الحبوب

تجددت التجاذبات بين روسيا وأوكرانيا بشأن اتفاق الحبوب، فقد أعلنت موسكو موافقتها على تمديده لشهرين في بادرة حسن نية، لكنها رفضت تمديده إلى 120 يوما إذا لم يُرفع الحظر عن صادراتها الزراعية..