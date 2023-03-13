مهرجان العود في السعودية

استضافت العاصمة السعودية الرياض “مهرجان العود” الذي يعد أكبر تجمع عربي لعازفي العود، بحضور زوار من دول عربية عدة. تضمّن المهرجان مشاركة متسابقين لعرض مواهبهم، وتقديم معزوفات وإيقاعات فريدة .