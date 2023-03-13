تعرف عليها.. ما الأسباب التي أدت إلى إفلاس بنك سيليكون فالي؟

ثمة تساؤلات عن الأسباب الاقتصادية والمالية التي دفعت بنك “سيليكون فالي” إلى الانهيار سريعا، وبشكل لم يسبق له مثيل منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما.