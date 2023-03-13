انهيار بنك "السيليكون فالي".. ما القصة؟

انتابت حالة من القلق والذعر أسواق المال ومؤسسات تتعامل مع بنك “السيليكون فالي” عبر العالم، مما دفع المودعين إلى المسارعة لسحب أموالهم. كل ذلك أثار تساؤلات كبيرة عن ماذا حدث تحديدا؟