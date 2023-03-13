الحصاد (2023/3/12)

تناولت فدى باسيل في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ تبادل السجناء بين تأكيد إيراني ونفي أميركي. ـ مع استعداد الجيش الأوكراني لهجوم مضاد في باخموت لمواجهة التقدم الروسي.. روسيا تقول إن قواتها تكثف..