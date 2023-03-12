رغم قلتها بين أميركا وإيران.. لماذا يتم التعامل مع صفقات تبادل السجناء بحذر؟

رغم قلة صفقات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، فإنها ترتبط غالبا بمسار الأحداث التي ترافقها، لاسيما ما يتعلق بمفاوضات الملف النووي الإيراني.