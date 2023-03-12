تراجع سوق العقارات في بريطانيا

شهدت أسعار العقارات في بريطانيا أكبر تراجع على أساس سنوي في 10 أعوام، وتقدر قيمته السوقية بأكثر من 250 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يجعل أي هزة يتعرض لها تؤثر على الاقتصاد برمته.