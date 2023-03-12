تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
النشرة الاقتصادية (2023/3/12)
تحاول المؤسسة الفدرالية الأميركية للتأمين على الودائع، التي عُينت مسؤولة عن إدارة بنك السيليكون فالي الأميركي، العثور على بنك آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع يكون على استعداد للاندماج مع البنك المفلس..
12/3/2023
facebook
twitter
whatsapp