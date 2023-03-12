النشرة الاقتصادية (2023/3/12)

تحاول المؤسسة الفدرالية الأميركية للتأمين على الودائع، التي عُينت مسؤولة عن إدارة بنك السيليكون فالي الأميركي، العثور على بنك آخر خلال عطلة نهاية الأسبوع يكون على استعداد للاندماج مع البنك المفلس..