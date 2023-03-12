المعرض الأول لفن الكاليغرافي في القاهرة

بعنوان “روح” نظم “آرت كافي” في القاهرة المعرض الأول لفن الكاليغرافي أو فن الكتابة بالخط العربي اليدوي.. التفاصيل في هذا التقرير.