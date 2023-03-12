الحصاد (2023/3/11)

تابع عبد القادر عياض في الحصاد (2023/3/11) المواضيع التالية: – ليبيا.. المبعوث الأممي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام. – بيان للقوات المسلحة السودانية يؤكد تقيُّدها الصارم ببنود الاتفاق.