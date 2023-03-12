الاحتلال يطبق إجراءات عقابية بحق الأسرى الفلسطينيين

شرعت إدارة السجون الإسرائيلية في تطبيق إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، ومن بين ذلك تحديد كمية المياه التي يستخدمها الأسرى.