أزمة بنك "السيليكون فالي".. هل تحلها إدارة بايدن؟

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع المسؤولين في القطاع المصرفي لإيجاد الحل المناسب لأزمة بنك “السيليكون فالي” بعد انهياره يوم الجمعة الماضي.