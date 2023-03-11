معاناة المزارع السوداني من ضعف تسويق ونقل المحاصيل الزراعية

يهدد كساد أغلب المحاصيل الزراعية في ولاية نهر النيل شمالي السودان بوقف نشاط المزارعين في الموسم المقبل، يأتي هذا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الأسعار.