مظاهرات نقابية في باريس احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد

خرجت مظاهرات نقابية في باريس ومدن عدة، احتجاجا على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد. وهذا هو سابع يوم من التحركات المستمرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي ضد هذا التعديل.