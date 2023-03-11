كاميرا الجزيرة ترصد التعزيزات العسكرية الأوكرانية في باخموت

تحاول القوات الأوكرانية الحفاظ على سيطرتها على الجهة الغربية من باخموت في مقاطعة دونيتسك رغم استمرار محاولات القوات الروسية محاصرة المدينة.