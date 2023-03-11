المشهد السياسي في ليبيا وتعقيداته ومساع أممية للحل

تباينت مواقف ورؤى أطراف المشهد الليبي للوصول إلى حل سياسي، وشكل الجدل المصاحب للقاعدة الدستورية التي تحدد شروط تنظيم الانتخابات وطبيعة مؤسسات الحكم المقبلة نقطة بارزة في خلافاتها.