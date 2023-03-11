السودان.. لماذا لم تتوقف الخلافات بشأن الاتفاق الإطاري؟

لم تتوقف الخلافات بشأن الاتفاق الإطاري الذي وقع في 5 ديسمبر/كانون الأول والذي ينص على إخراج الجيش من الحياة السياسية في السودان وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية.