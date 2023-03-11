السودان.. الموقعون على الاتفاق الإطاري يصفون بيان الجيش بالإيجابي

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله التزام الجيش وقيادته بالاتفاق الإطاري الذي يوحد المنظومة العسكرية ويشكل حكومة مدنية.
11/3/2023