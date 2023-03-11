الحصاد (2023/3/10)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ إيران والسعودية تعلنان استئناف العلاقات. ـ مع استمرار الاتهامات الغربية لإيران بدعم روسيا بالمسيّرات.. تقارير أميركية تتحدث عن تسليم موسكو لطهران