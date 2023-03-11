ارتفاع نسبة المواد البلاستيكية الملوثة للمحيطات

أظهرت دراسة شاملة أن البشر ملؤوا محيطات العالم بأكثر من 170 تريليون قطعة من البلاستيك، ويقول الباحثون إن مستويات التلوث البلاستيكي في المحيطات خلال 15 عامًا الماضية غير مسبوقة.