أزمة اللاجئين.. السلطات التونسية تنفي الاتهامات بالعنصرية

عبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون عن قلقها تجاه تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي دفعت بأعداد من اللاجئين الأفارقة إلى مغادرة تونس خشية تعرضهم لاعتداءات.