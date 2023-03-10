مصالحة بعد القطيعة.. تعرف على محطات التوتر بين السعودية وإيران

تأثرت العلاقة بين البلدين بكثير من التوتر المؤدي إلى القطيعة والمصالحة المؤدية إلى الاتفاق، وقد مرت العلاقة بينهما بمحطات تحسّن وتوتر خلال العقود الماضية.