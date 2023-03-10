فوز شي جين بينغ برئاسة الصين فترة ثالثة

فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بفترة رئاسية ثالثة خلال جلسة لمجلس نواب الشعب. وصوت الأعضاء البالغ عددهم نحو 3 آلاف بالإجماع على إعادة انتخاب شي على رأس اللجنة العسكرية المركزية..