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فوز شي جين بينغ برئاسة الصين فترة ثالثة
فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بفترة رئاسية ثالثة خلال جلسة لمجلس نواب الشعب. وصوت الأعضاء البالغ عددهم نحو 3 آلاف بالإجماع على إعادة انتخاب شي على رأس اللجنة العسكرية المركزية..
10/3/2023
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