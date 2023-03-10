تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل ضد خطة تقليص صلاحيات القضاء

تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل ضد خطة تعدها حكومة أقصى اليمين لتقليص صلاحيات القضاء، وقد أغلق المتظاهرون محاور طرق عدة وشلّوا حركة الداخلين إلى مطار بن غوريون الدولي.